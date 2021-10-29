Ингулец – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Специалист сделал прогноз на матч УПЛ

  • 29.10.2021 18:30
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Ингулец – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© НК Верес

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Ингулец» – «Верес».

«Верес» 27 октября играл матч Кубка Украины, в котором уступил на своем поле полтавской «Ворскле» (1:3).

В предыдущем туре УПЛ «Ингулец» проиграл «Металлисту 1925» со счетом 0:4. «Верес» оказался сильнее «Мариуполя» (2:0).
В турнирной таблице чемпионата Украины команда из Петрово с 8 очками находится на 13 месте. Коллектив из Ровно с 18 очками расположился на 8 позиции.

Игроки «Вереса» немного раскрепостились. Они набрали очки, находятся вверху турнирной таблицы УПЛ. Команде из Ровно психологически легче. «Ингульцу» сложнее. Но, так как «Ингулец» играет дома, возможно, в этом поединке будет зафиксирована ничья. После того разбора полетов может ли заиграть по-другому «Ингулец»? Да-да, футболисты «Ингульца» должны как-то встрепенуться», - сказал Нагорняк.

Матч «Ингулец» – «Верес» состоится 30-го октября. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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