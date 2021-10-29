Мариуполь – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз на матч 13-го тура УПЛ

  • 29.10.2021 18:24
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Мариуполь – Динамо. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© УАФ. Сергей Нагорняк

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 13-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо».

«27-го октября, в среду, в рамках 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» на выезде выиграло у «Мариуполя» со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал. И вот киевлянам снова предстоит играть с приазовцами на их поле.

В предыдущем туре УПЛ «Динамо» выиграло у «Днепра-1» со счетом 2:0, а «Мариуполь» со счетом 0:2 уступил «Вересу». В турнирной таблице Премьер-лиги команды находятся на противоположных позициях. Киевляне с 32 очками лидируют, а приазовцы находятся на 16 месте, имея 4 балла в активе.

51 раз играли между собой эти команды. 43 раза выиграли киевляне, 6 раз встречи завершались вничью и еще в 2 поединках были зафиксированы ничьи.

Я думаю, что в этом матче «Динамо» выиграет на выезде у «Мариуполя», - сказал Нагорняк.

Матч «Мариуполь» – «Динамо» состоится 30-го октября. Начало встречи в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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