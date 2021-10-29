Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) проведет очередной матч на турнире WTA 250 в Курмайёре.



Встреча 1/4 финала против итальянки Жасмин Паолини (№56 WTA) пройдет пятым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала – 20:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.



В следующем раунде победительница сразится против Донны Векич из Хорватии (№97 WTA).

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