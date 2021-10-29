Известны судейские назначения 13-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ сезона-2021/2022.
13 тур
30.10.2021
14.00. «Мариуполь» - «Динамо». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. Арбитр - Виталий Романов В.М. (Днепр). Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).
17.00. «Шахтер» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.).
19.30. «Ингулец» – «Верес». Кропивницкий. Стадион «Зирка». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков).
31.10.2021
14.00. «Колос» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса).
17.00. «Рух» - «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон).
19.30. «Металлист 1925» - «Заря». Харьков. ОСК «Металлист». Арбитр – Александр Шандор О.А. (Львов).
01.11.2021
17.00. «Днепр-1» - «Минай». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Александр Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Андрей Коваленко А.А. (Полтава).
19.30. «Ворскла» - «Черноморец». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Олег Древинский (Хмельницкий).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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