Известны судейские назначения 13-го тура УПЛ

Денис Шурман будет работать на матче «Шахтер» - «Десна»

  • 29.10.2021 16:52
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  • 2 комментария
Известны судейские назначения 13-го тура УПЛ
© УАФ. Денис Шурман

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 13-го тура УПЛ сезона-2021/2022.
 
13 тур
 
30.10.2021
 
14.00. «Мариуполь» - «Динамо». Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. Арбитр - Виталий Романов В.М. (Днепр). Арбитр VAR - Андрей Коваленко (Полтава).
17.00. «Шахтер» - «Десна». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр - Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR - Бойко С.М. (Киевская обл.).
19.30. «Ингулец» – «Верес». Кропивницкий. Стадион «Зирка». Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков).
 
31.10.2021
 
14.00. «Колос» - «Львов». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр - Дмитрий Бондаренко (Одесса).
17.00. «Рух» - «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон).
19.30. «Металлист 1925» - «Заря». Харьков. ОСК «Металлист». Арбитр – Александр Шандор О.А. (Львов).
 
01.11.2021
 
17.00. «Днепр-1» - «Минай». Днепр. Стадион «Днепр-Арена». Арбитр - Александр Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр VAR - Андрей Коваленко А.А. (Полтава).
19.30. «Ворскла» - «Черноморец». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Олег Древинский (Хмельницкий).
 

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 29.10.2021 17:03
    0
    Спасибо.
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 29.10.2021 16:56
    0
    Почему "катерина" с маленькой буквы?
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