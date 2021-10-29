Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В 1/4 финала соперницей украинки, которая получила шестой номер посева, станет третья сеяная Эмма Радукану из Великобритании (№23 WTA). Встреча пройдет пятым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против лидера посева Симоны Халеп (№18 WTA) или еще одной румынки Жаклин Кристиан (№105 WTA).
Источник — Sport.ua
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