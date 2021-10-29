В Киеве появится «звезда» Элины Свитолиной

«Звезда» Элины Свитолиной появится на «Площади звезд» возле ТРЦ Gulliver в Киеве.



Церемония открытия состоится 2 ноября в 13:00. Об это сообщила сама теннисистка в инстаграме.



Ранее свои «звезду» получили такие известные спортсмены как Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Юлия Левченко, Дарья Билодид и другие.