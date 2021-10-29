Андреа АНЬЕЛЛИ: «Роналду играл в Ювентусе – это честь для нас»

Президент «Ювентуса» - о бывшем игроке команды

  • 29.10.2021 14:26
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Андреа АНЬЕЛЛИ: «Роналду играл в Ювентусе – это честь для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оценил 3-летний период выступлений Криштиану Роналду за туринский клуб:

«Величайший игрок мира был в «Юве» – это честь и удовольствие для нас. Если задуматься о том, чего он добился, то мы можем только поаплодировать Криштиану и поблагодарить его.

Я жалею только о том, что полтора года из трех он играл без зрителей. Но «Ювентус» превыше всех и важнее кого бы то ни было».

Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» в 2018 – 2021 годах, после чего вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Источник — Twitter

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