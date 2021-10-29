Маркиньос СИПРИАНО: «Доволен своими выступлениями за Сьон»

Арендованный у «Шахтера» бразильский легионер «Сьона» Маркиньос Сиприано рассказал, как обстоят у него дела в Швейцарии.

«Я доволен своими выступлениями за «Сьон», но все же думаю, что способен прогрессировать. Я более уверен в себе, поэтому могу больше рисковать. Это следствие доверия, которое дают мне тренерский штаб и команда. Наставники хорошо работают со мной ментально, и я чувствую свободу действий. Это только начало, я буду играть еще лучше», - отметил Сиприано.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провел уже 11 матчей за «Сьон» во всех турнирах, в которых отличился 1 результативной передачей.

Напомним, «Шахтер» отдал Маркиньоса Сиприано в аренду «Сьону» на один сезон с опцией выкупа.