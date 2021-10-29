Ангелина Калинина – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В 1/4 финала соперницей украинки, которая получила восьмой номер посева, станет вторая сеяная Анетт Контавейт из Эстонии (№14 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против украинки Леси Цуренко (№127 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.