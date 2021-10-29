Филипп БУДКОВСКИЙ: «Вариант с переходом в Ворсклу мне интересен»

Нападающий «Десны» вскоре может стать свободным агентом

  • 29.10.2021 12:39
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Филипп БУДКОВСКИЙ: «Вариант с переходом в Ворсклу мне интересен»
© ФК Десна. Филипп Будковский

Форвард черниговской «Десны» Филипп Будковский, контракт которого с клубом истекает 31 декабря, прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в полтавскую «Ворсклу».

«На данный момент конкретного разговора на эту тему не было, на контакт со мной никто не выходил. Разговор был летом, но очень быстро все закончилось, поскольку надо было в этом контексте решать финансовый вопрос, бесплатно меня отпускать тогда никто не хотел.

Привлекает ли меня вариант с «Ворсклой»? Конечно, почему нет? Команда борется за призовые места, соответственно, этот вариант мне интересен», - сказал Будковский.

Источник — Footboom

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