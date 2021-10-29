Хави хочет, чтобы Барселона подписала вингера Баварии

Кингсли Коман может продолжить карьеру в каталонском клубе

  • 29.10.2021 12:09
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Хави хочет, чтобы Барселона подписала вингера Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский специалист Хави, который в ближайшее время может возглавить каталонскую «Барселону», хочет, чтобы «блаугранас» подписали 25-летнего вингера мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Комана.

Коман защищает цвета «Баварии» с лета 2017 года после перехода из туринского «Ювентуса» за €21 миллион. В текущем сезоне Коман провел за «Баварию» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Кингсли с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.

В активе Комана 34 матча за сборную Франции, где он забил 5 мячей.

Источник — Sport.es

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