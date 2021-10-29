ФОТО. Буяльский стал отцом во второй раз

У хавбека «Динамо» пополнение в семье

  • 29.10.2021 12:19
  • 850 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Буяльский стал отцом во второй раз
© Instagram. Виталий Буяльский с женой и дочерью

28-летний полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Буяльский стал отцом во второй раз.

Жена Виталия Алина сообщила о пополнении в семье в своем Instagram. 29 октября у Буяльских родился мальчик.

«Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо», - написала Алина.

Это второй ребенок Виталия и Алины. Пара также воспитывает дочь Злату.

 

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Жека
    online
    Жека, 29.10.2021 12:57
    +1
    Что у нее с губами?
    Ссылка
    vital
    vital, 29.10.2021 13:01
    0
    Жека, 29.10.2021 12:57
    Что у нее с губами?
    силіконовий вірус, який вражає лише жінок
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности