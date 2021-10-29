ФОТО. Буяльский стал отцом во второй раз

28-летний полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Буяльский стал отцом во второй раз.
Жена Виталия Алина сообщила о пополнении в семье в своем Instagram. 29 октября у Буяльских родился мальчик.
«Добро пожаловать в нашу семью, сыночек. Не верю, теперь нас четверо», - написала Алина.
Это второй ребенок Виталия и Алины. Пара также воспитывает дочь Злату.
Источник — Sport.ua
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