Кулибали мечтает о переходе в европейский топ-клуб

30-летний сенегальский центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали покинет итальянский клуб только ради перехода в «Манчестер Сити», «Барселону» или мадридский «Реал».

Кулибали опровергнул информацию о том, что он может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Кулибали защищает цвета «Наполи» с лета 2014 года после перехода из «Генка» за €7,75 миллиона. В текущем сезоне Калиду провел за итальянскую команду 13 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €48 миллионов.