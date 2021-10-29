Источник: Матч Динамо — Барселона пройдет со зрителями

Поединок Лиги чемпионов состоится на НСК «Олимпийский» во вторник, 2 ноября

  • 29.10.2021 10:57
  • 357 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: Матч Динамо — Барселона пройдет со зрителями
© ФК Динамо Киев

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона» пройдет со зрителями, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Несмотря на переход с понедельника Киева в «красную зону», матч «Динамо» с «Барселоной» все-таки пройдет со зрителями. Ограничение посещаемости 50% от вместимости стадиона (34 000 зрителей). Что касается входа на стадион, то, согласно медпротоколу, допущены будут лица с COVID-сертификатами и справками. Такова предварительная информация, полученная из недр местной городской власти», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — Telegram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности