Источник: Матч Динамо — Барселона пройдет со зрителями

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» — «Барселона» пройдет со зрителями, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

«Несмотря на переход с понедельника Киева в «красную зону», матч «Динамо» с «Барселоной» все-таки пройдет со зрителями. Ограничение посещаемости 50% от вместимости стадиона (34 000 зрителей). Что касается входа на стадион, то, согласно медпротоколу, допущены будут лица с COVID-сертификатами и справками. Такова предварительная информация, полученная из недр местной городской власти», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени.