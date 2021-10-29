ФОТО. «Было холодно». Буффон вспомнил свой дебют за сборную Италии

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил о своем дебюте за национальную сборную Италии, который состоялся ровно 24 года назад.

29 октября 1997 года Италия на выезде играла с Россией в рамках первого поединка плей-офф отбора на ЧМ-1998. В основном составе матч начал голкипер Джанлука Пальюка, но еще в первом тайме он получил травму и был заменен на 19-летнего Буффона на 32-й минуте.

Поединок завершился ничьей 1:1. На 49-й минуте счет открыл Кристиан Виери, а на 51-й минуте автогол в свой пассив записал Фабио Каннаваро.

«24 года назад определенно было холодно...», — прокомментировал Буффон фото с того памятного матча.

В ответном поединке Италия обыграла Россию со счетом 1:0 и вышла в финальную часть ЧМ-1998. В воротах итальянской команды весь матч отыграл Перуцци.

Всего Буффон провел за национальную сборную Италии 176 матчей.