ФОТО. «Было холодно». Буффон вспомнил свой дебют за сборную Италии

Ровно 24 года назад голкипер вышел на поле в поединке против национальной команды России

  • 29.10.2021 10:54
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ФОТО. «Было холодно». Буффон вспомнил свой дебют за сборную Италии
© Instagram. Джанлуиджи Буффон

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил о своем дебюте за национальную сборную Италии, который состоялся ровно 24 года назад.

29 октября 1997 года Италия на выезде играла с Россией в рамках первого поединка плей-офф отбора на ЧМ-1998. В основном составе матч начал голкипер Джанлука Пальюка, но еще в первом тайме он получил травму и был заменен на 19-летнего Буффона на 32-й минуте.

Поединок завершился ничьей 1:1. На 49-й минуте счет открыл Кристиан Виери, а на 51-й минуте автогол в свой пассив записал Фабио Каннаваро.

«24 года назад определенно было холодно...», — прокомментировал Буффон фото с того памятного матча.

В ответном поединке Италия обыграла Россию со счетом 1:0 и вышла в финальную часть ЧМ-1998. В воротах итальянской команды весь матч отыграл Перуцци.

Всего Буффон провел за национальную сборную Италии 176 матчей.

Источник — Instagram

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