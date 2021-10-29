Четыре игрока Ворсклы вышли из самоизоляции и могут сыграть с Черноморцем

Первого ноября в 13-м туре чемпионата УПЛ полтавская «Ворскла» будет принимать «Черноморец».
29 октября возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко и Дмитрий Кравчук.
Если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.
Напомним, что пока «Ворскла» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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