Четыре игрока Ворсклы вышли из самоизоляции и могут сыграть с Черноморцем

Первого ноября в 13-м туре чемпионата УПЛ полтавская «Ворскла» будет принимать «Черноморец».

29 октября возобновят тренировочный процесс в общей группе после самоизоляции Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Валерий Бондаренко и Дмитрий Кравчук.

Если они сумеют быстро восстановиться после болезни, то главный тренер Юрий Максимов сможет на них рассчитывать в поединке с одесситами.

Напомним, что пока «Ворскла» занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 24 очка, а также завоевала право выступать в четвертьфинале Кубка Украины.