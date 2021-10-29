Беседин рассказал, когда станет лучшим бомбардиром

25-летний украинский форвард киевского «Динамо» Артем Беседин, который восстанавливается после тяжелой травмы колена, рассказал, когда он станет лучшим бомбардиром.

«Когда я стану лучшим бомбардиром? Как только смогу и первый, и второй круг отыграть на поле. Я задумывался об этом недавно. Когда закончилась дисквалификация, я смог только во втором круге сыграть. Сейчас в первом круге я опять не сыграю, только на второй круг попаду. 8-9 мячей забиваю за круг. Дайте мне полный сезон сыграть — тогда смогу пободаться. Нужно реально смотреть на вещи.

Хороший уровень для меня — это забивать больше 10 мячей», — рассказал Беседин.