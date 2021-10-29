Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Хороший день начинается с бокcа»

36-летний украинский нападающий «Миная» Евгений Селезнев продолжает активные тренировки по боксу.
«Хороший день начинается с бокса», — прокомментировал Евгений видео своих сильных ударов по лапам.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Минай» 10 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.