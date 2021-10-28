Серия А. Наполи разгромил Болонью и вернул себе лидерство

Сегодня «Наполи» в заключительном матче 10-го тура Серии А дома разгромил «Болонью» со счетом 3:0. Дубль на счету Лоренцо Инсинье.

«Наполи» - «Болонья» - 3:0

Голы: Руис 18, Инсинье 41, 62

«Наполи» благодаря этой победе вернул себе лидерство в Серии А. Команда Лучано Спаллетти догнала по набранным очкам «Милан» (по 28), но обходит «россонери» по разнице голов. «Болонья» осталась 12-й с 12 очками в активе.

Турнирная таблица Серии А