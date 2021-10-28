Расписание украинок в четвертьфиналах турниров WTA на 29 октября

В пятницу сразу 4 представительницы Украины будут бороться за путевки в полуфинал на двух турнира

  • 28.10.2021 23:30
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Расписание украинок в четвертьфиналах турниров WTA на 29 октября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В пятницу, 29 октября, четыре украинские теннисистки проведут матчи 1/4 финала на турнирах WTA в Клуж-Напоке и Курмаёре.
 
В Румынии сыграют Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк, в Италии – Даяна Ястремская.
 
WTA Клуж-Напока

Центральный корт (второй запуск, не ранее 14:00 по Киеву)
Леся Цуренко (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция)

Центральный корт (третий запуск, не ранее 16:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина, 8) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)

Центральный корт (пятый запуск, 19:30* по Киеву)
Марта Костюк (Украина, 6) - Эмма Радукану (Великобритания, 3)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

WTA Курмаёр

Центральный корт (пятый запуск, 20:30* по Киеву)
Даяна Ястремская (Украина, 10) - Жасмин Паолини (Италия, 7)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

*ориентировочное время

Источник — Sport.ua

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