Расписание украинок в четвертьфиналах турниров WTA на 29 октября

В пятницу, 29 октября, четыре украинские теннисистки проведут матчи 1/4 финала на турнирах WTA в Клуж-Напоке и Курмаёре.



В Румынии сыграют Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк, в Италии – Даяна Ястремская.



WTA Клуж-Напока

Центральный корт (второй запуск, не ранее 14:00 по Киеву)

Леся Цуренко (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция)

Центральный корт (третий запуск, не ранее 16:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (Украина, 8) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)

Центральный корт (пятый запуск, 19:30* по Киеву)

Марта Костюк (Украина, 6) - Эмма Радукану (Великобритания, 3)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

WTA Курмаёр

Центральный корт (пятый запуск, 20:30* по Киеву)

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Жасмин Паолини (Италия, 7)

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

*ориентировочное время