Расписание украинок в четвертьфиналах турниров WTA на 29 октября

В пятницу, 29 октября, четыре украинские теннисистки проведут матчи 1/4 финала на турнирах WTA в Клуж-Напоке и Курмаёре.
В Румынии сыграют Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк, в Италии – Даяна Ястремская.
WTA Клуж-Напока
Центральный корт (второй запуск, не ранее 14:00 по Киеву)
Леся Цуренко (Украина, Q) - Ребекка Петерсон (Швеция)
Центральный корт (третий запуск, не ранее 16:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (Украина, 8) - Анетт Контавейт (Эстония, 2)
Центральный корт (пятый запуск, 19:30* по Киеву)
Марта Костюк (Украина, 6) - Эмма Радукану (Великобритания, 3)
WTA Курмаёр
Центральный корт (пятый запуск, 20:30* по Киеву)
Даяна Ястремская (Украина, 10) - Жасмин Паолини (Италия, 7)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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