В пятницу, 29-го октября, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, в котором ивано-франковский «Ураган» встретится с косовским «Личени». Матч пройдет на площадке Ивано-Франковского колледжа физического воспитания и начнется в 19:00.

«Драконы» стартовали в основном раунде с непростой победы в матче против азербайджанского «Араза» – 2:1. В первом тайме ивано-франковцы забили два гола в ворота соперников, а за десять минут до окончания встречи азербайджанцы сократили отставание. Впрочем, хозяева площадки сумели сохранить победный результат. «Личени», который дебютирует в еврокубках, стартовал в основном раунде с неожиданной победы над румынским «Юнайтед Галац» со счетом 6:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ураган» – «Личени».