Ураган – Личени. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги чемпионов по футзалу

  • 28.10.2021 23:09
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Ураган – Личени. Текстовая трансляция матча
© НФК Ураган

В пятницу, 29-го октября, состоится поединок основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, в котором ивано-франковский «Ураган» встретится с косовским «Личени». Матч пройдет на площадке Ивано-Франковского колледжа физического воспитания и начнется в 19:00.

«Драконы» стартовали в основном раунде с непростой победы в матче против азербайджанского «Араза» – 2:1. В первом тайме ивано-франковцы забили два гола в ворота соперников, а за десять минут до окончания встречи азербайджанцы сократили отставание. Впрочем, хозяева площадки сумели сохранить победный результат. «Личени», который дебютирует в еврокубках, стартовал в основном раунде с неожиданной победы над румынским «Юнайтед Галац» со счетом 6:4.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ураган» – «Личени».

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Источник — Sport.ua

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