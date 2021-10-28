Аль-Садд готов отпустить Хави в Барселону

Подождать придется совсем немного

  • 28.10.2021 22:56
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Аль-Садд готов отпустить Хави в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

«Аль-Садд» согласился отпустить своего главного тренера, Хави Эрнандеса, в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.

Катарский клуб назвал одно условие – Хави должен доработать до конца сезона. Ждать придется недолго: последний тур чемпионата Катара будет сыгран 3 ноября. Это значит, что матч против «Динамо» Киев в Лиге чемпионов (2 ноября) «Барселона» проведет еще без своей легенды.

Сам Хави уже согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Он будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, «Барселона» уволила Рональда Кумана с поста главного тренера вчера ночью после поражения от «Райо Вальекано» в Ла Лиге.

Источник — Mundo Deportivo

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