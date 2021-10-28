Беседин назвал имя самого жесткого защитника в Украине

25-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, назвал имя самого жесткого защитника в Украине.

«С Кривцовым очень неудобно играть. Он «кусает», все время старается «быть на ноге». И плюс опыт, что немаловажно. Наверное, в Украине это именно тот защитник, с которым мне наиболее неудобно играть.

А так… Все по-своему. У всех свои сильные и слабые стороны», — сказал Беседин.

30-летний Кривцов выступает за донецкий «Шахтер».