Беседин назвал имя самого жесткого защитника в Украине

Нападающий «Динамо» не любит играть против Сергея Кривцова

  • 28.10.2021 19:55
  • 1841 просмотр
  • 2 комментария
Беседин назвал имя самого жесткого защитника в Украине
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

25-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, назвал имя самого жесткого защитника в Украине.

«С Кривцовым очень неудобно играть. Он «кусает», все время старается «быть на ноге». И плюс опыт, что немаловажно. Наверное, в Украине это именно тот защитник, с которым мне наиболее неудобно играть.

А так… Все по-своему. У всех свои сильные и слабые стороны», — сказал Беседин.

30-летний Кривцов выступает за донецкий «Шахтер».

Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rosti79
    online
    rosti79, 28.10.2021 20:10
    +2
    а какие красивые он голы забивает в свои ворота
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    u6464u
    u6464u, 28.10.2021 20:13
    -1
    rosti79, 28.10.2021 20:10
    а какие красивые он голы забивает в свои ворота
    Не без этого, бывает .
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