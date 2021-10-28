ПОЧЕТТИНО: «Месси может играть на любой позиции. Он лучший в мире»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, на какой позиции лучше всего использовать Лионеля Месси:

«Месси может начинать матч справа. Он также может играть в центре и опускаться ниже, чтобы разыгрывать мяч. Он может играть на любой позиции.

Он лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры. Он играет тем, где должен находиться, чтобы помочь команде».

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги 1 Месси не забил еще ни одного гола.