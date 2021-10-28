ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главной звездой команды

Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с клубом

  • 28.10.2021 19:29
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главной звездой команды
© ФК Интер. Лаутаро Мартинес

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Лаутаро Мартинесом. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, зарплата Мартинеса вырастет до 6 миллионов евро в год. Из контракта убрана клаусула в размере 111 миллионов евро.

Мартинес перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 12 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

Вчера «Интер» в 10-м туре Серии А на выезде обыграл «Эмполи» 2:0.

Источник — ФК Интер

(4 голоса)

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Комментарии
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    andre_lui
    andre_lui, 28.10.2021 19:55
    -1
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