ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с главной звездой команды

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с форвардом команды Лаутаро Мартинесом. Новый контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, зарплата Мартинеса вырастет до 6 миллионов евро в год. Из контракта убрана клаусула в размере 111 миллионов евро.

Мартинес перешел в «Интер» из аргентинского «Расинга» в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету 5 голов и 1 ассист в 12 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

Вчера «Интер» в 10-м туре Серии А на выезде обыграл «Эмполи» 2:0.