Два итальянских топ-клуба поспорят за звезду Боруссии М

«Интер» и «Ювентус» хотят подписать Маттиаса Гинтера

  • 28.10.2021 18:55
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Два итальянских топ-клуба поспорят за звезду Боруссии М
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянские «Интер» и «Ювентус» готовы поспорить за 27-летнего центрального защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха и сборной Германии Маттиаса Гинтера.

Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2022 года, и Гинтер не собирается его продлевать. Футболист готов принять новый вызов.

Гинтер защищает цвета «Боруссии» М после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €17 миллионов. В текущем сезоне Маттиас провел за «Боруссию» М 9 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €27 миллионов.

Источник — Sport Bild

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