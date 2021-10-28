Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу в меня верил, а я старался не подводить»

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о Мирче Луческу, под руководством которого от тренировался в донецком «Шахтере».
— Отмечая еврокубковый юбилей (100 матчей — прим. ред.) в Instagram, вы поблагодарили Мирчу Луческу, при котором дебютировали в 2009‑м. Расскажите, как все прошло.
— Давно это было… «Партизан», может быть… «Сивасспор»? Точно, я тогда на замену вышел. Это еще в Донецке, на старом стадионе.
— Волновались?
— Нет, я уже был в первой команде, тренировался с ней. Мистер оказал доверие мне, и пошло-поехало. Все время играл у него. Ошибки были, они всегда бывают у молодых людей. Но он в меня верил, объяснял. Я старался не подводить его и рос.
Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 годы.
Источник — ФК Зенит
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Я был когда-то странной
Игрушкой безымянной,
К которой после Шахты
Никто не подходил,
Теперь же я Иуда
И каждая паскуда
В шубном клюпе
Мне лапу подает!
*
И мне везло сначала,
И даже так бывало:
Ко мне на день рожденья
Никто не приходил.
Теперь я вместе с Младшим
Он не обыкновенный,
Он самый гнусный
В мире президент!
1. Либо ты малолетка и мозги еще не выросли;
2. Либо взрослый, но мозги не виросли все-равно...
Я был когда-то странной
Игрушкой безымянной,
К которой после Шахты
Никто не подходил,
Теперь же я Иуда
И каждая паскуда
В шубном клюпе
Мне лапу подает!
*
И мне везло сначала,
И даже так бывало:
Ко мне на день рожденья
Никто не приходил.
Теперь я вместе с Младшим
Он не обыкновенный,
Он самый гнусный
В мире президент!
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