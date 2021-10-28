Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу в меня верил, а я старался не подводить»

Украинский защитник «Зенита» тепло относится к румынскому тренеру

  • 28.10.2021 17:03
  • 630 просмотров
  • 2 комментария
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу в меня верил, а я старался не подводить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о Мирче Луческу, под руководством которого от тренировался в донецком «Шахтере».

— Отмечая еврокубковый юбилей (100 матчей — прим. ред.) в Instagram, вы поблагодарили Мирчу Луческу, при котором дебютировали в 2009‑м. Расскажите, как все прошло.
— Давно это было… «Партизан», может быть… «Сивасспор»? Точно, я тогда на замену вышел. Это еще в Донецке, на старом стадионе.

— Волновались?
— Нет, я уже был в первой команде, тренировался с ней. Мистер оказал доверие мне, и пошло-­поехало. Все время играл у него. Ошибки были, они всегда бывают у молодых людей. Но он в меня верил, объяснял. Я старался не подводить его и рос.

Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 годы.

Источник — ФК Зенит

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    borman223
    online
    borman223, 28.10.2021 18:19
    +1
    -smart--Forever, 28.10.2021 18:02
    Песенка Луческу:

    Я был когда-то странной
    Игрушкой безымянной,
    К которой после Шахты
    Никто не подходил,
    Теперь же я Иуда
    И каждая паскуда
    В шубном клюпе
    Мне лапу подает!
    *
    И мне везло сначала,
    И даже так бывало:
    Ко мне на день рожденья
    Никто не приходил.
    Теперь я вместе с Младшим
    Он не обыкновенный,
    Он самый гнусный
    В мире президент!
    Тут одно из двух:
    1. Либо ты малолетка и мозги еще не выросли;
    2. Либо взрослый, но мозги не виросли все-равно...
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 28.10.2021 18:02
    -4
    Песенка Луческу:

    Я был когда-то странной
    Игрушкой безымянной,
    К которой после Шахты
    Никто не подходил,
    Теперь же я Иуда
    И каждая паскуда
    В шубном клюпе
    Мне лапу подает!
    *
    И мне везло сначала,
    И даже так бывало:
    Ко мне на день рожденья
    Никто не приходил.
    Теперь я вместе с Младшим
    Он не обыкновенный,
    Он самый гнусный
    В мире президент!
    Ссылка
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