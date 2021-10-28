Ярослав РАКИЦКИЙ: «Луческу в меня верил, а я старался не подводить»

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мнением о Мирче Луческу, под руководством которого от тренировался в донецком «Шахтере».

— Отмечая еврокубковый юбилей (100 матчей — прим. ред.) в Instagram, вы поблагодарили Мирчу Луческу, при котором дебютировали в 2009‑м. Расскажите, как все прошло.

— Давно это было… «Партизан», может быть… «Сивасспор»? Точно, я тогда на замену вышел. Это еще в Донецке, на старом стадионе.

— Волновались?

— Нет, я уже был в первой команде, тренировался с ней. Мистер оказал доверие мне, и пошло-­поехало. Все время играл у него. Ошибки были, они всегда бывают у молодых людей. Но он в меня верил, объяснял. Я старался не подводить его и рос.

Ракицкий выступал за «Шахтер» с 2006 по 2019 годы.