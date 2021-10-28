Артем БЕСЕДИН: «Шевченко мог напихать. Но все по делу»

Нападающий сборной Украины рассказал, за что на него ругался экс-тренер национальной команды

  • 28.10.2021 16:52
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Артем БЕСЕДИН: «Шевченко мог напихать. Но все по делу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин, который восстанавливается после тяжелой травмы колена, рассказал, мог ли бывший наставник украинской национальной команды Андрей Шевченко дать нагоняй в раздевалке.

«Мог. Особенно мне.

Последний раз на Евро. Мы с Северной Македонией играли. Я вышел, когда мы уже выигрывали 2:1. Ко мне отлетел мяч, я Сидорчуку пяткой скинул. А уже последние минуты. Обрезка — и мяч пролетел в метре от нашей штанги.

Я захожу, а он (Андрей Шевченко — прим. ред.)… Видно, что переживает человек. Говорит мне: «Что ты делаешь?!». Только, понятное дело, не так. Мол, кто так играет, кто в центре пятками отдает, да еще в таком матче.

Мог напихать, но все было по делу. Кто как к этому относится. Я бы, может быть, еще бы и леща прописал. Это не шутки, серьезный турнир, серьёзные задачи. Я все прекрасно понимаю», — рассказал Беседин.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы.

Источник — Отдушивдушу

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