ЯРОСЛАВСКИЙ: «Динамо и Шахтер будут иначе усиливаться при Металлисте в УПЛ»

Президент клуба обещает собрать сильный состав в УПЛ

  • 28.10.2021 16:11
  • 2529 просмотров
  • 40 комментариев
ЯРОСЛАВСКИЙ: «Динамо и Шахтер будут иначе усиливаться при Металлисте в УПЛ»
© metalist.ua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский уверен, что выход команды в УПЛ будет стимулировать конкурентов проводить усиление состава.

Созывать общие сборы УПЛ по поводу улучшений в чемпионате Ярославский не планирует.

«Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься «Металлистом». У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется «Металлист», то, наверное, иначе будут усиливаться «Шахтер» и «Динамо», «Заря» и «Днепр».

«Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять».

«А если появится «Металлист» и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет», - сказал Ярославский.

Источник — Бомбардир

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    DK1961
    DK1961, 28.10.2021 16:25
    +5
    Такой же хвастун и мажор, как и Дзесасуолла. Уже забыл как струсил и по приказу Януковича отдал клуб Курченко?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:46
    +4
    Fender, 28.10.2021 16:38
    То бурбас его со скоростью света буцает весь день
    Ссылка
    Умник
    online
    Умник, 28.10.2021 16:27
    +4
    Можно усилиться почти на 50 млн, а потом сезона два говорить всем сми надо обкатать состав, а можно купить одного игрока или двух и выигрывать игры.
    Или заменить тренера.
    Псж доказывает что деньги абсолютно не играют в футбол.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 16:40
    +3
    Звучит как угроза
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:37
    +3
    belerilf1, 28.10.2021 16:36
    а на чём ещё может развиваться лига как не на деньгах олигархов, думаешь в апл не игрушки олигархов играют?
    о , закарпафан, тебя родители снова в Лондон отправили? поздравляю
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 16:37
    +3
    Злий Глобинець, 28.10.2021 16:34
    Фанька, ну не бреши хоч на рахунок диплому. Усі хто хотів переходили за посиланням і бачили скріншот диплому.
    Щодо всього іншого розбирайтесь між собою самі.
    Паскуда вадо ответь на это:

    Злий Глобинець, 27.10.2021 21:58
    Фанька, я не Вадо. Я Володимир.
    Категорично проти, коли футбольний клуб саботує інтереси української армії. Наприклад, не платячи податки і військовий збір в повному обсязі. Ще й при цьому влаштовуючи дешевий маскарад з гаслами та футболочками, щоб відмазатися від ганьби та прикрити ухилення від сплати податків.
    Якщо забув, то ось читай:
    https://sport.ua/news/387911

    Fender, 28.10.2021 09:35 (изменен)0
    Злий Глобинець, 28.10.2021 08:14
    Фаня №2, ти новину читай. Там про Динамо йдеться. А Шахтаря це все не стосується.
    Іще одне, фаньки. Прочитайте на ресурсі komandaonline.com статтю
    «Шахтер» заплатил за сезон 2019/20 370 миллионов гривен налогов, а «Динамо» по-прежнему все прячет на Кипре…"
    Пряма ссилка тут не проходить. Видно для Спорт. юа і КомандаОнлайн теж ворожий сайт.
    И еще вадо хоть один из вашей ботофермы ржавой показал документы с мокрыми печатями за 3 года от этой новости? Какой-то бот склепал табличку в екселе сидя на толчке и вы это постите везде А хотя бы такую же таблицу про зарплатную ведомость Шахтера вы показать не можете - потому что там вообще мрак - все через кипр в оффшорах. И самое странное даже не это - во всех твоих ссылках посты от BBB и kvlad200760 Ты главное не пались так - я ж говорил что за твою брехню буду тебя за язык ловить - я свое слово сдержу.
    ---
    Я жду скулеж твой запоребриковый бот
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:35
    +3
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:31
    Фанька- алкоголичка, дай номер счёта в Привате, я тебе за рекламу скину 10-ть гривен на опохмел
    я сомневаюсь что ты такими средствами располагаешь
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 28.10.2021 16:32
    +3
    Модель розвитку футболу на сірих грошах олігархів- шлях в нікуди. Ніякого підйому і в помині не буде. Вийде Металіст в УПЛ і з"являться гроші в Зорі, Десни і інших ???? З якого дива ???
    Ссылка
    norma_zap
    norma_zap, 28.10.2021 16:25
    +3
    Конечно появление еще одной боеспособной единицы в ЧУ - это хорошо, но для повышения общего уровня этого недостаточно, уж больно низок уровень середины таблицы и он падает дальше. Не середина тянется к верхушке, а верхушка опускается к середине. Наши "достижения" в еврокубках в этом году весьма показательны.
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 28.10.2021 17:04
    +2
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:37
    ....что мы тебя скоро не увидим на сайте... (с)
    Я уж грешным делом подумал, что Фанька - суицидник, не вынес издевательство Вискасом от несенючки
    Она такая Фанька что может и не выдержит унижений и вискаса
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:51
    +2
    а если по делу
    Текущий трансферный баланс: -750 тыс €
    на вопросы про бюджет нимбоносный отвечает крайне осторожно :
    - Вы будете целиться на ЛЧ?
    – Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом. Пока мы целимся на ЛЕ. Вы хотите, чтобы сегодня уже аппетит у многих пропал?
    - У вас раньше был бюджет около 40 млн долларов?
    – Большой был бюджет. Больше был.
    - Готовы в будущем выйти на эти цифры?
    – Я такой задачи не ставлю. Не цель же выйти и тратить большие деньги.
    --------
    интересно после выборов в Харькове его риторика такой же бравадой будет отдавать ?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:45
    +2
    Злий Глобинець, 28.10.2021 16:42
    Фанька ботяра, в тебе репутація ще гірша. Тут на сайті (судячи з багатьох опитувань) 70% зареєстрованих аккаунтів - прихильники Динамо. По ідеї вони б мали завжди засипати тебе плюсиками. На ділі ж ти часто в мінусах, а ще частіше - в банах.
    Так що про репутацію краще помовчи.
    на какие опросы ты опираешься, пришли ссылки на парочку ?
    Ссылка
    Andrii_MKh
    Andrii_MKh, 28.10.2021 16:40
    +2
    усиление будет в кабинетах липовыми решениями и с помощью судей. по другому они не умеют
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 28.10.2021 16:38
    +2
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:37
    о , закарпафан, тебя родители снова в Лондон отправили? поздравляю
    То бурбас его со скоростью света буцает весь день
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:28
    +2
    -smart--Forever, 28.10.2021 16:20
    динамо- загнивающий и позорный клюп, который усиливаться может только трёпом их презика с раскормленным рылом как у свин... и мозгами как у бара....
    перед вами истеблишмент шахтера, цвет болельщицкой среды Донецка так сказать
    человек с дипломом о высшем образовании, в котором указано 404 , чем он не единожды хвастался
    дНровский поэт философ, и ярый защитн.... скорее любитель животных( 🐕 )
    Приветствуйте , человек который предлагал свою жену незнакомым людям с сайта, мужчина, который не помнит сын у него или дочь, светоч , который по четным Александр, а как похмелиться. - Игорь
    приветсвуйте форевку ,: господа и дамы, ваши 👏
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 28.10.2021 17:09
    +1
    Умник, 28.10.2021 16:27
    Можно усилиться почти на 50 млн, а потом сезона два говорить всем сми надо обкатать состав, а можно купить одного игрока или двух и выигрывать игры.
    Или заменить тренера.
    Псж доказывает что деньги абсолютно не играют в футбол.
    Да ну? Ты в это всерьез веришь? Где ПСЖ и где все динами с шахтерами? Не говоря про зори и ворсклы...Да, и назови богатый удачливый клуб в Европе без богатого хозяина. Боруссию в пример приводить не надо. Там многоуровневая система акционеров. Такое может быть только у немцев. Да и то в единичном виде, как подтверждение общей тенденции - богатый клуб - игрушка богатея. От Персидского залива до самых до окраин. Пожалуйста. Думай, прежде сем нажимать на клавиатуру.
    Ссылка
    M∆X
    online
    M∆X, 28.10.2021 17:03
    +1
    Злий Глобинець, 28.10.2021 16:42
    Фанька ботяра, в тебе репутація ще гірша. Тут на сайті (судячи з багатьох опитувань) 70% зареєстрованих аккаунтів - прихильники Динамо. По ідеї вони б мали завжди засипати тебе плюсиками. На ділі ж ти часто в мінусах, а ще частіше - в банах.
    Так що про репутацію краще помовчи.
    Вовчик ,не доказывай этой пота.€.кухи несенюковской Фаньке он бот который только пукать в муку может сутками и врать вместе со своей подругой Фендером-он же JV ,невершот венум евил и скилз
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 28.10.2021 17:01
    +1
    Andrii_MKh, 28.10.2021 16:40
    усиление будет в кабинетах липовыми решениями и с помощью судей. по другому они не умеют
    Та ти шо? Расскажи это всем командам второй и первой лиги. Не соси палец перед тем, как писать.
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 28.10.2021 16:59
    +1
    Funny_____Cat, 28.10.2021 16:51
    а если по делу
    Текущий трансферный баланс: -750 тыс €
    на вопросы про бюджет нимбоносный отвечает крайне осторожно :
    - Вы будете целиться на ЛЧ?
    – Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом. Пока мы целимся на ЛЕ. Вы хотите, чтобы сегодня уже аппетит у многих пропал?
    - У вас раньше был бюджет около 40 млн долларов?
    – Большой был бюджет. Больше был.
    - Готовы в будущем выйти на эти цифры?
    – Я такой задачи не ставлю. Не цель же выйти и тратить большие деньги.
    --------
    интересно после выборов в Харькове его риторика такой же бравадой будет отдавать ?
    Будет, сынок. Вне зависимости от победителя. Впрочем, ставка на Терехова, скорее всего, сработает. Так что, как говорят: "Расслабься и получи удовольствие".
    Ссылка
    Augusto
    online
    Augusto, 28.10.2021 16:57
    +1
    DK1961, 28.10.2021 16:25
    Такой же хвастун и мажор, как и Дзесасуолла. Уже забыл как струсил и по приказу Януковича отдал клуб Курченко?
    Никто ничего не забыл. Чтобы понять ситуацию, надо попробовать побывать в шкуре человека, который может потерять бизнес и многое другое. А ну ка, дружок, ответь - почему в 1968 году в Москве на протест против советского вторжения в Чехословакию на Красную площадь вышли всего 8 человек из 300-миллионного населения? Прежде чем обвинять в трусости человека, примерь эти одежки на себя, диссидент диванный.
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