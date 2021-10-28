ЯРОСЛАВСКИЙ: «Динамо и Шахтер будут иначе усиливаться при Металлисте в УПЛ»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский уверен, что выход команды в УПЛ будет стимулировать конкурентов проводить усиление состава.
Созывать общие сборы УПЛ по поводу улучшений в чемпионате Ярославский не планирует.
«Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься «Металлистом». У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется «Металлист», то, наверное, иначе будут усиливаться «Шахтер» и «Динамо», «Заря» и «Днепр».
«Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять».
«А если появится «Металлист» и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет», - сказал Ярославский.
Источник — Бомбардир
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Или заменить тренера.
Псж доказывает что деньги абсолютно не играют в футбол.
Щодо всього іншого розбирайтесь між собою самі.
Злий Глобинець, 27.10.2021 21:58
Фанька, я не Вадо. Я Володимир.
Категорично проти, коли футбольний клуб саботує інтереси української армії. Наприклад, не платячи податки і військовий збір в повному обсязі. Ще й при цьому влаштовуючи дешевий маскарад з гаслами та футболочками, щоб відмазатися від ганьби та прикрити ухилення від сплати податків.
Якщо забув, то ось читай:
https://sport.ua/news/387911
Fender, 28.10.2021 09:35 (изменен)0
Злий Глобинець, 28.10.2021 08:14
Фаня №2, ти новину читай. Там про Динамо йдеться. А Шахтаря це все не стосується.
Іще одне, фаньки. Прочитайте на ресурсі komandaonline.com статтю
«Шахтер» заплатил за сезон 2019/20 370 миллионов гривен налогов, а «Динамо» по-прежнему все прячет на Кипре…"
Пряма ссилка тут не проходить. Видно для Спорт. юа і КомандаОнлайн теж ворожий сайт.
И еще вадо хоть один из вашей ботофермы ржавой показал документы с мокрыми печатями за 3 года от этой новости? Какой-то бот склепал табличку в екселе сидя на толчке и вы это постите везде А хотя бы такую же таблицу про зарплатную ведомость Шахтера вы показать не можете - потому что там вообще мрак - все через кипр в оффшорах. И самое странное даже не это - во всех твоих ссылках посты от BBB и kvlad200760 Ты главное не пались так - я ж говорил что за твою брехню буду тебя за язык ловить - я свое слово сдержу.
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Я жду скулеж твой запоребриковый бот
Я уж грешным делом подумал, что Фанька - суицидник, не вынес издевательство Вискасом от несенючки
Текущий трансферный баланс: -750 тыс €
на вопросы про бюджет нимбоносный отвечает крайне осторожно :
- Вы будете целиться на ЛЧ?
– Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом. Пока мы целимся на ЛЕ. Вы хотите, чтобы сегодня уже аппетит у многих пропал?
- У вас раньше был бюджет около 40 млн долларов?
– Большой был бюджет. Больше был.
- Готовы в будущем выйти на эти цифры?
– Я такой задачи не ставлю. Не цель же выйти и тратить большие деньги.
--------
интересно после выборов в Харькове его риторика такой же бравадой будет отдавать ?
Так що про репутацію краще помовчи.
человек с дипломом о высшем образовании, в котором указано 404 , чем он не единожды хвастался
дНровский поэт философ, и ярый защитн.... скорее любитель животных( 🐕 )
Приветствуйте , человек который предлагал свою жену незнакомым людям с сайта, мужчина, который не помнит сын у него или дочь, светоч , который по четным Александр, а как похмелиться. - Игорь
приветсвуйте форевку ,: господа и дамы, ваши 👏
Или заменить тренера.
Псж доказывает что деньги абсолютно не играют в футбол.
Так що про репутацію краще помовчи.
Текущий трансферный баланс: -750 тыс €
на вопросы про бюджет нимбоносный отвечает крайне осторожно :
- Вы будете целиться на ЛЧ?
– Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом. Пока мы целимся на ЛЕ. Вы хотите, чтобы сегодня уже аппетит у многих пропал?
- У вас раньше был бюджет около 40 млн долларов?
– Большой был бюджет. Больше был.
- Готовы в будущем выйти на эти цифры?
– Я такой задачи не ставлю. Не цель же выйти и тратить большие деньги.
--------
интересно после выборов в Харькове его риторика такой же бравадой будет отдавать ?
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