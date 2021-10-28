ЯРОСЛАВСКИЙ: «Динамо и Шахтер будут иначе усиливаться при Металлисте в УПЛ»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский уверен, что выход команды в УПЛ будет стимулировать конкурентов проводить усиление состава.

Созывать общие сборы УПЛ по поводу улучшений в чемпионате Ярославский не планирует.

«Я не буду инициировать какие-то сборы УПЛ или что-то еще. Я не общественный деятель. Я буду заниматься «Металлистом». У нас будет такой состав, что мы будем достойно в Европе выступать. Слабый чемпионат влияет на выступления в еврокубках? Если появляется «Металлист», то, наверное, иначе будут усиливаться «Шахтер» и «Динамо», «Заря» и «Днепр».

«Нужен естественный толчок, а не собрания УПЛ, мол, давайте что-то менять».

«А если появится «Металлист» и будет, скажем так, претендовать на деньги Лиги чемпионов, то сон у некоторых пропадет», - сказал Ярославский.