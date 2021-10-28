Ярослав РАКИЦКИЙ: «Месси — это космос. Левая у него волшебная»

Украинский защитник «Зенита» вспомнил, как играл против аргентинского бомбардира

  • 28.10.2021 15:10
  • 350 просмотров
  • 1 комментарий
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Месси — это космос. Левая у него волшебная»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий, который раньше выступал за донецкий «Шахтер», поделился мнением об аргентинском форварде ПСЖ Лионеле Месси.

— Вы играли против многих топовых нападающих. Против кого пришлось наиболее сложно?
— Конечно, против Месси. По полю он ходит пешком, вот он где-то здесь. Только отворачиваешься — он уже на другой стороне принимает мяч. Вроде немного двигается, но он везде и с мячом. Левая у него волшебная. Он нам в Донецке забил, когда мы проиграли ответный матч в том же сезоне 0:1. Гол как раз запомнился. Ему откатили мяч возле нашей штрафной, я в подкате выбиваю, он подпрыгивает и сразу с лета бьет. Я думаю: «Ну как ­так-то?» Это космос.

— Анализировали, что можно было сделать, чтобы он не забил?
— Я и так ему помешал практически. Если бы он принял, наши бы уже помогли. А получилось так, что он даже не принимал, влет ударил мяч.

Источник — ФК Зенит

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Кедров
    online
    Евгений Кедров, 28.10.2021 15:28
    +1
    Согласен, что Мессик - лучший за все времена! Легендос!
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