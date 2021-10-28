Днепр-1 во время паузы в чемпионате планирует провести вакцинацию

Заставлять вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет

  • 28.10.2021 14:41
  • 213 просмотров
  • 2 комментария
Днепр-1 во время паузы в чемпионате планирует провести вакцинацию
© СК Днепр-1

После двух ближайших туров клубы Украинской Премьер-лиги из-за матчей сборных и паузы в календаре уйдут на двухнедельные каникулы.

Днепровский «Днепр-1» решил воспользоваться ноябрьским «окном» в чемпионате, чтобы провести вакцинацию в своем коллективе. Ранее спортивный директор днепрян Андрей Русол в одном из своих интервью говорил о том, что этот вопрос «Днепр-1» перенес на зимний антракт.

Учитывая сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом по всей стране, клубом было принято решение провести вакцинацию в клубе в ноябре, когда у команд будет двухнедельная пауза между играми. Правда, по имеющейся информации, вакцинация будет добровольной, заставлять футболистов вакцинироваться в обязательном порядке клуб никого не будет.

Добавим, что после 12 туров УПЛ «Днепр-1» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

В предстоящих двух турах чемпионата днепрян ждут матчи с «Минаем» (1 ноября) и «Ингульцом» (7 ноября).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Awqurr
    Awqurr, 28.10.2021 14:46
    +1
    А футболисты знают, что городские власти запретили на стадион без сертификата о вакцинации пускать
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 14:50
    -1
    ой бля, сделают всем справки, проблемы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности