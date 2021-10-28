Угадай счет и выигрывай крутые призы

Parimatch Ukraine вместе с другими партнерами информирует об акции "Угадай счет". Принять в ней участие и выиграть ценные призы могут все желающие болельщики. Акция действует до конца футбольного сезона!
Чтобы стать участником акции нужно:
- зарегистрироваться на сайте акции
- указать счет, с которым закончится ближайший матч
- зарабатывать баллы за репосты и другие активности
- следить за результатами розыгрыша призов
Победителями в турах акции могут стать те, кто угадает результат матча с участием СК "Днепр-1", НК "Верес" и ФК "Черноморец". Среди призов фирменная атрибутика, билеты на матчи и бонусы на депозит. А в финале акции будут разыграны игровая приставка PlayStation и возможность провести день с командой.
Оставляй заявку на сайте и выигрывай призы:
СК "Днепр-1" https://dnipro1.pm-score.com/?utm_source=release&utm_medium=mm
НК "Верес" https://veres.pm-score.com/?utm_source=release&utm_medium=mm
ФК "Черноморец" https://chernomorets.pm-score.com/?utm_source=release&utm_medium=mm
Источник — Sport.ua
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