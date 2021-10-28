Снигур завершила борьбу на 80-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№184 WTA) завершила борьбу на 80-тысячнике ITF во Франции.
В матче второго круга украинка, получившая седьмой номер посева, в трех сетах проиграла Ралуке Шербан с Кипра (№289 WTA).
Пуатье. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 1:6, 6:2, 2:6
Источник — Sport.ua
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