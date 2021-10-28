Снигур завершила борьбу на 80-тысячнике ITF во Франции

Дарья не смогла пробиться в 1/4 финала

  • 28.10.2021 13:40
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  • 1 комментарий
Снигур завершила борьбу на 80-тысячнике ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№184 WTA) завершила борьбу на 80-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче второго круга украинка, получившая седьмой номер посева, в трех сетах проиграла Ралуке Шербан с Кипра (№289 WTA).
 
Пуатье. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ралука Шербан (Кипр) – 1:6, 6:2, 2:6

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 28.10.2021 13:42
    +1
    Зная какие подачи у Даши исход матча ожидаем, не понятно почему она не любит грунт, там как раз и без подач можно играть!
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