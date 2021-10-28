Контракт Педриньо с Бенфикой попал под расследование прокуратуры Португалии

Ныне бразилец выступает за донецкий «Шахтер»

  • 28.10.2021 12:16
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Контракт Педриньо с Бенфикой попал под расследование прокуратуры Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Португальская прокуратура начала расследование деталей контрактов «Бенфики» с целым рядом футболистов.

В фокус внимания правоохранителей попали 19 контрактов, которые от имени лиссабонцев подписал экс-президент клуба Луис Филипе Виейра.

Отмечается, что в когорту подозрительных контрактов попал и договор бразильца Педриньо, который летом нынешнего года перешел в «Шахтер» за 18 миллионов евро.

В чем именно состоит суть претензий прокуратуры к «Бенфике» не сообщается.

Источник — record.pt

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