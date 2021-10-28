Л. Киченок / Костюк – Дзаламидзе / Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок продолжат борьбу в парном разряде на турнире WTA 250 в Румынии.



В матче 1/4 финала круга украинки сыграют против тандема Натела Дзаламидзе / Кайя Юван (Россия / Словения).



Встреча пройдет вторым запуском на корте №2. Ориентировочное время встречи в 14:00 по Киеву.

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