ФОТО. Румынская теннисистка выходит на матчи в Клуж-Напоке в образе Дракулы

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан уже дважды выходила на матчи в рамках турнира в Клуж-Напоке в образе Дракулы.



В первой встрече она одолела словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), во второй – австралийку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).



Отметим, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.



Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.

Countess Dracula - I mean Jaqueline Cristian - has arrived 🧛‍♀️😏#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/ARElXqpnJu — wta (@WTA) October 27, 2021