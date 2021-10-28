ФОТО. Румынская теннисистка выходит на матчи в Клуж-Напоке в образе Дракулы

Соревнования называются Transylvania Open

  • 28.10.2021 08:17
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ФОТО. Румынская теннисистка выходит на матчи в Клуж-Напоке в образе Дракулы
© Transylvania Open

Румынская теннисистка Жаклин Кристиан уже дважды выходила на матчи в рамках турнира в Клуж-Напоке в образе Дракулы. 
 
В первой встрече она одолела словенку Кайу Юван (3:6, 7:6, 7:6), во второй – австралийку Айлу Томлянович (7:6, 7:5).
 
Отметим, что коммерческим названием соревнований является Transylvania Open.
 
Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.

Источник — Sport.ua

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