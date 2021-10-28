Марта Костюк – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
Во втором круге соперницей украинки, получившей шестой номер посева, станет Мона Бартель из Германии (№202 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Еммы Радукану (№23 WTA) или Аны Богдан (№106 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.