Марта Костюк – Мона Бартель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



Во втором круге соперницей украинки, получившей шестой номер посева, станет Мона Бартель из Германии (№202 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница сразится против Еммы Радукану (№23 WTA) или Аны Богдан (№106 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА