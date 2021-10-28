Моуриньо победил, наблюдая с трибуны. Интер на высоте, Лацио победил Фиалок

Вечером 27 октября состоялись еще три матчи 10-го тура чемпионата Италии.

«Рома» в гостях победила «Кальяри» (2:1), отличились Роджер Ибаньес и Лоренцо Пеллегрини. Коуч римлян Жозе Моуриньо наблюдал за матчем с трибуны, так как был удален в предыдущем матче.

«Лацио» одержал домашнюю победу в матче с «Фиорентиной» (1:0). Единственный мяч в игре забил Педро.

«Интер» на выезде переиграл «Эмполи» (2:0) за счет голов Данило Д'Амброзио и Федерико Димарко.

Топ-8 Серии A: «Милан» (28), «Наполи» (25), «Интер» (21), «Рома» (19), «Аталанта» (18), «Лацио» (17), «Ювентус» и «Фиорентина» (по 15).

Серия А. 10-й тур

«Кальяри» – «Рома» – 1:2

Голы: Паволетти, 52 – Ибаньес, 71, Пеллегрини, 78 (1:2).

«Лацио» – «Фиорентина» – 1:0

Гол: Педро, 52.

«Эмполи» – «Интер» – 0:2

Голы: Д'Амброзио, 34, Димарко, 66.

Турнирная таблица чемпионата Италии