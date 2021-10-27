Ньюкасл наблюдает за вундеркиндом Байера

Английский «Ньюкасл» намерен попытаться подписать 18-летнего атакующего полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца.

Вирц зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных игроков Европы.

Ожидается, что «Байер» не расстанется со своим игроком меньше, чем за €100 миллионов.

В текущем сезоне Вирц провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Контракт Флориана с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.