Ньюкасл наблюдает за вундеркиндом Байера

Английский «Ньюкасл» намерен попытаться подписать 18-летнего атакующего полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца.
Вирц зарекомендовал себя в качестве одного из самых перспективных игроков Европы.
Ожидается, что «Байер» не расстанется со своим игроком меньше, чем за €100 миллионов.
В текущем сезоне Вирц провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
Контракт Флориана с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.