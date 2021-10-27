Бавария нацелилась на звезду Наполи

Мюнхенская «Бавария» внимательно наблюдает за 22-летним нигерийским форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.
В текущем сезоне футболист хорошо себя зарекомендовал. Осимхен готов к переходу в один из европейских топ-клубов.
Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить Осимхена еще хотя бы на один сезон. Но его мнение может изменить предложение в размере €100 миллионов.
В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 11 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт Виктора с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник — Calciomercato
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