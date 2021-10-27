Бавария нацелилась на звезду Наполи

Мюнхенский клуб хочет подписать форварда Виктора Осимхена

  • 27.10.2021 19:52
  • 1029 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария нацелилась на звезду Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» внимательно наблюдает за 22-летним нигерийским форвардом «Наполи» Виктором Осимхеном.

В текущем сезоне футболист хорошо себя зарекомендовал. Осимхен готов к переходу в один из европейских топ-клубов.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет сохранить Осимхена еще хотя бы на один сезон. Но его мнение может изменить предложение в размере €100 миллионов.

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 11 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Виктора с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Slevin
    online
    Slevin, 27.10.2021 20:01
    +1
    Учитывая что за него заплатили 70+ млн $ и он неплохо играет и довольно молодой, то 100 млн - - адекватные деньги
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