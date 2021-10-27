Андрей ВОРОБЕЙ: «Гармаш — усиление для сборной Украины»

Специалист считает, что игрок «Динамо» поможет украинской национальной команде

  • 27.10.2021 19:33
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Гармаш — усиление для сборной Украины»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о вызове 31-летнего футболиста киевского «Динамо» Дениса Гармаша в украинскую национальную команду.

«Является ли Гармаш усилением для сборной Украины? Однозначно, Денис заслужил своей игрой вызов в национальную команду. Гармаш забивает, хотя и не является нападающим, разве что Мирча Луческу использует этого футболиста в данной роли, поскольку в «Динамо» сейчас есть кадровые проблемы в атакующей линии. Однако сборная — это другой уровень. Не знаю, как сможет использовать игрока Петраков, но конкуренция в национальной команде намного выше. Но, без сомнения, присутствие такого опытного исполнителя в сборной — это большой плюс для коллектива», — считает Воробей.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Динамо» 15 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник — zbirna.com

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