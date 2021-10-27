Конопля, Бондаренко и Судаков - в основе Шахтера на матч Кубка Украины

В 19:30 начнется матч Кубка Украины между «Черноморцем» и «Шахтером». Наставник Роберто Де Дзерби дал шанс молодым Конопле, Бондаренко и Судакову.
Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберидзе, Тлумак, Брагару, Смирный, Цитаишвили, Ванат
В запасе: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Исаенко, Авагимян, Бугай, Мащенко, Сухоручко
Шахтер: Пятов, Конопля, Витао, Кривцов, Корниенко, Бондаренко, Маркос, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо
В запасе: Трубин, Додо, Исмаили, Бондарь, Майкон, Марлос, Мудрик, Дентиньо, Сикан
Источник — Sport.ua
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Соломон - игрок сборной Израиля.
Витао, Маркос, Тете, Фернандо - третьесортные бразильцы.
Если бы не сборники - могли бы потягаться...
ТАТОТАКЭ
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