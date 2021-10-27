Конопля, Бондаренко и Судаков - в основе Шахтера на матч Кубка Украины

Игра Кубка Украины состоится в Одессе

  • 27.10.2021 18:35
  • 1313 просмотров
  • 1 комментарий
Конопля, Бондаренко и Судаков - в основе Шахтера на матч Кубка Украины
© shakhtar.com

В 19:30 начнется матч Кубка Украины между «Черноморцем» и «Шахтером». Наставник Роберто Де Дзерби дал шанс молодым Конопле, Бондаренко и Судакову.

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберидзе, Тлумак, Брагару, Смирный, Цитаишвили, Ванат

В запасе: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Исаенко, Авагимян, Бугай, Мащенко, Сухоручко

Шахтер: Пятов, Конопля, Витао, Кривцов, Корниенко, Бондаренко, Маркос, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо

В запасе: Трубин, Додо, Исмаили, Бондарь, Майкон, Марлос, Мудрик, Дентиньо, Сикан

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 27.10.2021 19:13
    0
    Пятов, Конопля, Кривцов, Корниенко, Судаков - игроки сборной Украины.
    Соломон - игрок сборной Израиля.
    Витао, Маркос, Тете, Фернандо - третьесортные бразильцы.
    Если бы не сборники - могли бы потягаться...
    ТАТОТАКЭ
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