Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игр стало слишком много. Качество упало»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему не нравится увеличение количества матчей в футбольном сезоне:

«Сейчас транслируют много футбола, и как болельщику мне это нравится. Но как участник событий, как тренер я считаю, что это не лучший вариант для подготовки команд топ-уровня. Качество игры во многих матчах упало.

Я считаю, что сейчас игр в календаре слишком много, это нужно исправить. ФИФА и УЕФА должны заняться этим, потому что если игроки слишком устанут, матча не будет».