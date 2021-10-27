Шахтер и Динамо на разных полюсах. Рейтинг клубов УПЛ по обводкам

«Горняки» находятся во главе списка, «бело-синие» - в его нижней части

  • 27.10.2021 18:02
  • 4485 просмотров
  • 19 комментариев
Шахтер и Динамо на разных полюсах. Рейтинг клубов УПЛ по обводкам
© shakhtar.com

Компания Wyscout подсчитала количество обводок, которыми отличились в 12 турах УПЛ команды-участницы.

Возглавляет эту таблицу вице-чемпион страны донецкий «Шахтер», а вот его извечный оппонент – «Динамо» - неожиданно находится ниже середины рейтинга.

Что правда, у «бело-синих» один из лучших показателей успешности обводок – 56,7%, что уступает лишь показателю «Металлиста 1925».

 

Команда

Обводки

Успешные

1

Шахтер

406

54,7%

2

Заря

396

54,3%

3

Черноморец

337

54,3%

4

Львов

330

56,4%

5

Десна

329

55%

6

Днепр-1

325

55,4%

7

Александрия

321

48,6%

8

Ворскла

310

51%

9

Минай

297

54,5%

10

Мариуполь

290

55,9%

11

Динамо

289

56,7%

12

Колос

265

53,2%

13

Металлист 1925

260

61,2%

14

Рух

256

51,6%

15

Верес

227

51,1%

16

Ингулец

214

52,3%

Источник — Wyscout

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 18:52
    +5
    Предлагаю сделать таблицу по бестолковым пасам поперёк поля - там шахтёр и Ливерпуль с Баварией обойдёт
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 27.10.2021 18:27
    +5
    Команди які грають використовуючи індивідуальні якості футболістів - наверху списка, які грають в командний футбол - нижче . Все закономірно. Хто оцінює силу команд по даній таблиці - мені вас жалко )))))
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.10.2021 18:32
    +3
    Еще таблицу по пасам поперёк и назад составьте. Там д...вые из ОРДЛО будут лидировать с большим отрывом. Чемпионы по катанию яиц сзади
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.10.2021 18:37
    +2
    Это говорит о том, что у кротов больше индивидуальных действий, чем командных, а это очень плохо
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.10.2021 18:28
    +2
    ｍａ✘, 27.10.2021 18:23
    К чему тут шериф убогий ,ты лучше расккажи сережа ты все бутылки в своем Яготыне пособирал уже
    Опять ты про свои бутылки и прыгания тебя на них. Хватит, гроза Комфорт тауна. Опять там с "друзьями" поди в доктора играешь, разрабатываешь
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.10.2021 18:26
    +2
    Слава Чебан, 27.10.2021 18:20
    шериф на голову сильнее дырявых если на то пошло) когда дырявые выигрывали у реала?
    Д...рявые уже показали свой уровень. Даже в группе с Шерифом они ему уступают 5 очков. И безвольно сливают Реалу дома 0-5. Ды...явое позорище
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
    Vladimir-Kharkiv, 27.10.2021 19:20
    0
    2х5тнишный мет чемпион !!!
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.10.2021 18:33
    0
    Bibenco, 27.10.2021 18:31
    Больше всех попыток обводки, и один из худших показателей их успешности - дворовая команда.
    Дура, эти обводки у чужих ворот потому что. А не в центре. Реал вы уже наобводили своим дыр дыром
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 27.10.2021 18:39
    -1
    axylinam, 27.10.2021 18:37
    Это говорит о том, что у кротов больше индивидуальных действий, чем командных, а это очень плохо
    Это их стиль.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 27.10.2021 18:37
    -1
    Серж р, 27.10.2021 18:33
    Дура, эти обводки у чужих ворот потому что. А не в центре. Реал вы уже наобводили своим дыр дыром
    Внимательно читай, потому что.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.10.2021 18:20
    -1
    На полюсе только Динамо со своими холодными цветами. А шахтёр на экваторе.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 27.10.2021 18:31
    -2
    Больше всех попыток обводки, и один из худших показателей их успешности - дворовая команда.
    Ссылка
    igogo
    igogo, 27.10.2021 18:22
    -3
    Слава Чебан, 27.10.2021 18:20
    шериф на голову сильнее дырявых если на то пошло) когда дырявые выигрывали у реала?
    Так они ещё и у Шерифа не выигрывали. Так и торчат с 2010 года 0:2,0:0.гггг
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 27.10.2021 18:18
    -4
    Barack, 27.10.2021 18:12
    Дно на дне
    Ну да. Шериф даже выше на 5 очков
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 27.10.2021 18:20
    -5
    Серж р, 27.10.2021 18:18
    Ну да. Шериф даже выше на 5 очков
    шериф на голову сильнее дырявых если на то пошло) когда дырявые выигрывали у реала?
    Ссылка
    ｍａ✘
    online
    ｍａ✘, 27.10.2021 18:23 (изменен)
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Серж р, 27.10.2021 18:18
    Ну да. Шериф даже выше на 5 очков
    К чему тут шериф убогий ,ты лучше расккажи сережа ты все бутылки в своем Яготыне пособирал уже
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 27.10.2021 18:22
    -6
    Бар Голубая Лагуна может быть на первом месте только по подкупам судей шубами
    Ссылка
    ｍａ✘
    online
    ｍａ✘, 27.10.2021 18:24
    -7
    Комментарий свернут. Показать
    -smart--Forever, 27.10.2021 18:22
    Бар Голубая Лагуна может быть на первом месте только по подкупам судей шубами
    💯%%
    Ссылка
    Barack
    Barack, 27.10.2021 18:12
    -8
    Дно на дне
    Ссылка
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