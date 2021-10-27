Шахтер и Динамо на разных полюсах. Рейтинг клубов УПЛ по обводкам

Компания Wyscout подсчитала количество обводок, которыми отличились в 12 турах УПЛ команды-участницы.
Возглавляет эту таблицу вице-чемпион страны донецкий «Шахтер», а вот его извечный оппонент – «Динамо» - неожиданно находится ниже середины рейтинга.
Что правда, у «бело-синих» один из лучших показателей успешности обводок – 56,7%, что уступает лишь показателю «Металлиста 1925».
|
|
Команда
|
Обводки
|
Успешные
|
1
|
Шахтер
|
406
|
54,7%
|
2
|
Заря
|
396
|
54,3%
|
3
|
Черноморец
|
337
|
54,3%
|
4
|
Львов
|
330
|
56,4%
|
5
|
Десна
|
329
|
55%
|
6
|
Днепр-1
|
325
|
55,4%
|
7
|
Александрия
|
321
|
48,6%
|
8
|
Ворскла
|
310
|
51%
|
9
|
Минай
|
297
|
54,5%
|
10
|
Мариуполь
|
290
|
55,9%
|
11
|
Динамо
|
289
|
56,7%
|
12
|
Колос
|
265
|
53,2%
|
13
|
Металлист 1925
|
260
|
61,2%
|
14
|
Рух
|
256
|
51,6%
|
15
|
Верес
|
227
|
51,1%
|
16
|
Ингулец
|
214
|
52,3%
Источник — Wyscout
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