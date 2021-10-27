Шахтер и Динамо на разных полюсах. Рейтинг клубов УПЛ по обводкам

Компания Wyscout подсчитала количество обводок, которыми отличились в 12 турах УПЛ команды-участницы.

Возглавляет эту таблицу вице-чемпион страны донецкий «Шахтер», а вот его извечный оппонент – «Динамо» - неожиданно находится ниже середины рейтинга.

Что правда, у «бело-синих» один из лучших показателей успешности обводок – 56,7%, что уступает лишь показателю «Металлиста 1925».