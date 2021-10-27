Зубков сделал дубль за Ференцварош в Кубке Венгрии

Сегодня «Ференцварош» в 1/16 финала Кубка Венгрии на выезде разгромил «Текель» 7:0. Александр Зубков вышел на поле в основе и за первый тайм оформил дубль. К перерыву счет был уже 6:0, и Зубков был заменен.
Текель - Ференцварош 0:7
Голы: Зубков, 12, 42, Узуни, 15, 19, Захариассен, 26, 45+1, Мак, 83
Ференцварош: Богдан, Ммаэ, Сомалия, Захариассен, Бешич (Чонтош, 46), Зубков (Гаврич, 46), Ковачевич (Санто, 46), Лончар, Марин (Вечей, 62), Узуни (Мак, 62), Чабрая.
Для Зубкова это первые голы в нынешнем сезоне. До это на его счету было 2 ассиста в 14 матчах во всех турнирах.
Источник — Sport.ua
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