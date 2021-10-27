5 арендованных спасут Ньюкасл? Фонсека разработал план выхода из кризиса

Ныне «сороки» находятся в зоне вылета

  • 27.10.2021 17:20
  • 2361 просмотр
  • 1 комментарий
5 арендованных спасут Ньюкасл? Фонсека разработал план выхода из кризиса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский специалист Паулу Фонсека, которого в СМИ называют очевидным претендентом на то, чтобы возглавить «Ньюкасл», разработал свой план выведения команды из кризиса.

Отмечается, что португалец уже представил его руководству клуба, после чего прояснил, как планирует развивать «Ньюкасл» в будущем.

Чтобы стабилизировать результаты команды Фонсека рассчитывает на подписание пятерых игроков в январское трансферное окно, причем всех их португалец рассчитывает заполучить на правах аренды.

Ожидается, что окончательное решение по поводу кандидатуры нового главного тренера «Ньюкасла» саудовские собственники примут в ближайшее время.

Источник — Eurosport

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 27.10.2021 17:37
    0
    З цим тренером "Ньюкашель" хоть би внічию зіграв.
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