СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

СК «Днепр-1» и титульный спонсор клуба Parimatch презентовали видеоролик, в котором показали, как выглядит автобус первой команды после обновления дизайна.
Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch «Заряджені перемагати».
Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с «Колосом». Кстати, обновка получилась фартовой для «Днепра-1», ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с «Минаем» (01.11, 17:00).
Источник — Sport.ua
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