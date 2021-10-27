СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

СК «Днепр-1» и титульный спонсор клуба Parimatch презентовали видеоролик, в котором показали, как выглядит автобус первой команды после обновления дизайна.

Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch «Заряджені перемагати».

Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с «Колосом». Кстати, обновка получилась фартовой для «Днепра-1», ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с «Минаем» (01.11, 17:00).