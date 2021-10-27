СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

Болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с «Колосом»

  • 27.10.2021 16:18
  • 203 просмотра
  • 2 комментария
СК Днепр-1 обновил свой клубный автобус

СК «Днепр-1» и титульный спонсор клуба Parimatch презентовали видеоролик, в котором показали, как выглядит автобус первой команды после обновления дизайна.

Клубный лайнер раскрасили в клубные цвета и добавили девиз Parimatch «Заряджені перемагати».

Ранее болельщики уже могли увидеть клубный автобус перед матчем с «Колосом». Кстати, обновка получилась фартовой для «Днепра-1», ведь он обыграл соперника из Ковалевки 2:0. Теперь днепрян ожидает домашняя встреча с «Минаем» (01.11, 17:00).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 27.10.2021 16:33
    0
    Octopus, 27.10.2021 16:29
    На фоне Меноры главное было сняться. Сразу ясно чей клуб
    да ладно, там все равно локаций особо не много.. набережная в первых кадрах, ЖК Башни и менора
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    Octopus
    online
    Octopus, 27.10.2021 16:29
    0
    На фоне Меноры главное было сняться. Сразу ясно чей клуб
    Ссылка
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