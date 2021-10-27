Глава академии Шахтера рассказал об открытии проекта ProSchool

Эдгар Кардозу – о новом проекте «Шахтера»

  • 27.10.2021 16:06
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Глава академии Шахтера рассказал об открытии проекта ProSchool
© ФК Шахтер. Эдгар Кардозу

Руководитель спортивной части академии «Шахтера» Эдгар Кардозу рассказал об открытии проекта Shakhtar Pro School:

– Расскажите подробнее о Shakhtar ProSchool.
– Проект стартовал после того, как у нас уже были школы для детей младшего возраста. Сейчас принято решение открыть школу для детей 8–12 лет, чтобы сократить возрастной разрыв перед зачислением в Академию. Мы набираем мальчиков и девочек и даем знания всем, вне зависимости от того, на каком уровне ребенок. Главная идея – пополнять Академию «Шахтера» воспитанниками Shakhtar ProSchool, а в будущем кто-то сможет попасть даже в первую команду! Также важно отметить, что мы даем возможность поучаствовать в бесплатной тренировке – каждый ребенок может прийти и попробовать свои силы, а уже потом принять окончательное решение.

– Какие навыки нужны ребенку, чтобы его зачислили в Shakhtar ProSchool?
– Мы открыты абсолютно для всех! Занятия проводятся в разное время, а дети делятся на группы в зависимости от уровня игры. Так повышается ценность каждой тренировки. Ребята с более высоким уровнем работают с сильными оппонентами, а начинающие свой путь в футболе получают возможность развиваться и прогрессировать постепенно. Все, кто любит «Шахтер» и футбол, непременно смогут найти себе место в этом проекте.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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