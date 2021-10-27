Вакансия менеджер видеопроектов

Новая вакансия на Sport.ua

  • 27.10.2021 15:28
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Вакансия менеджер видеопроектов

Sport.ua открывает вакансию менеджера видеопроектов на YouTube. Нам требуется человек, который организовывает и управляет производством новых видеопроектов.

Основные задачи:

- создание и поддержка каналов YouTube

- ведение проектов с нуля до реализации

- организация съемок видео: формирование команды для работы над проектом, организация съемок, организация постпродакшна видео, коммуникация с журналистами, монтажерами и дизайнерами

Наши пожелания:

- портфолио реализованных проектов

- опыт работы в сфере производства видеоконтента на ТВ или You-Tube

- понимание трендов спортивного YouTube и интерес к спортивной тематике

Если вы хотите стать частью команды Sport.ua и хотите реализовать себя в области спортивного телевидения, присылайте резюме на почту info@sport.ua

Источник — Sport.ua

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