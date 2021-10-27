В Италии началось расследование подозрительных трансферов местных клубов

Главным фигурантом оказался «Ювентус»

  • 27.10.2021 15:12
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
В Италии началось расследование подозрительных трансферов местных клубов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) начала расследование по поводу 62 трансферов клубов Серии А в период с 2019 по 2021 годы.

По мнению органа, они были совершены по завышенным ценам с целью обхода ограничений финансового фейр-плей (ФФП). Прежде всего, это касается операций по обмену игроками.

Главным фигурантом дела является «Ювентус». Клуб причастен к 42 из 62 трансферов, по которым проводится расследования.

Также одним из крупнейших эпизодов расследования является переход Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» летом 2020 года. В рамках этой сделки «Лилль» получил 4 малоизвестных игроков на общую сумму в 20 миллионов евро. Дво из них сейчас играют в низших дивизионах Италии, еще один числится в «Лилле», но не играет.

Источник — Sky Sport Italia

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности