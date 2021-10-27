В Италии началось расследование подозрительных трансферов местных клубов

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) начала расследование по поводу 62 трансферов клубов Серии А в период с 2019 по 2021 годы.
По мнению органа, они были совершены по завышенным ценам с целью обхода ограничений финансового фейр-плей (ФФП). Прежде всего, это касается операций по обмену игроками.
Главным фигурантом дела является «Ювентус». Клуб причастен к 42 из 62 трансферов, по которым проводится расследования.
Также одним из крупнейших эпизодов расследования является переход Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» летом 2020 года. В рамках этой сделки «Лилль» получил 4 малоизвестных игроков на общую сумму в 20 миллионов евро. Дво из них сейчас играют в низших дивизионах Италии, еще один числится в «Лилле», но не играет.
Источник — Sky Sport Italia
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